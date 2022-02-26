Васильків лишається під контролем України, - мер

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

Про це заявила мер Василькова Наталія Баласинович зранку у суботу, 26 лютого, повідомляє УП.

"Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові вже тихо і що наша дуже страшна ніч підійшла до свого кінця. Після тривалих боїв, після великої кількості і поранених, і загиблих, на щастя, це все закінчилося. Васильків ніхто нікому не віддав", - сказала мер.

Баласинович розповіла, що з вечора п’ятниці почався ракетний обстріл українських військових частин і аеродрома у Василькові, протягом всього вечора і ночі поблизу Василькова на полях і лісах висаджувався ворожий десант парашутистів.

"Найстрашніше було на нашій центральній вулиці Декабристів, це були запеклі бої, вся вулиця палала", - говорить мер.

За її словами, територіальна оборона спільно з військовими 40-ї бригади втримали місто. На допомогу Василькову з Києва оперативно направили велику кількість техніки.

О 7 ранку 26 лютого на брифінгу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Україні контрольована по всій території. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки.

Українські війська відстоюють кордони Харкова, наразі перекриті всі напрямки, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Орієнтовні втрати противника вранці 26 лютого складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.