Ситуація контрольована по всій території, проти Києва ворог ввів весь резерв, – Подоляк

Ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України.

На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки. Про це станом на 7 ранку в брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вони розраховували на бліцкриг, якого не сталося, вони планували зламати нашу оборону. І тому і ДРГ, і обстріли, при чому обстріли житлових кварталів – це відбувається на очах всього світу, і висадка десантів, і спроба зайти бронетехнікою. Все професійно відбито, Нацпол дуже добре працює в місті Києві. В місті самому абсолютно ефективно працюють загони тероборони. Люди виходять і захищають свої будинки", – підкреслив Подоляк.

Він додав, що бої йдуть і зараз, зокрема на Берестейці, де Росія хотіла захопити військову частину. Україна цю атаку відбила.

"По будь-якому напрямку, де відбувається боєзіткнення, українське ЗСУ, Нацпол, тероборона отримають перевагу і перемагають. Сьогоднішня ніч показала – ніяких шансів у Росії точно нема і точно не буде", – запевнив він.

Подоляк додав, що практично в жодному місті та області місцеві органи влади не покинули місць. Вони працюють попри обстріли.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 лютого Росія посилила атаки на Київ. Ворог намагався пошкодити ТЕЦ-6, що на Троєщині, захопити військову частину, а у Василькові ворог хотів висадити десант.

Всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.