Окупаційні війська передислоковуються на прикордонні райони, наступальна операція продовжується, - Генштаб

Станом на 06:00 26.02.2022 окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України - передислоковують підрозділи у прикордонні з Україною райони та продовжують наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України.

Повідомляється про поодинокі авіаційні удари в СУМАХ, ПОЛТАВІ, МАРІУПОЛІ.

З Чорного моря був здійснений пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

У районі МОЗИРЯ перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об’єктах на території України.

Встановлене тимчасове місце перебування десятків одиниць танків у районі ШУМСЬКЕ та ракетних систем залпового вогню БМ-21 “Град” у районі КОСІВЩИНА.

Також повідомляється, що ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах ЮЖНИЙ та ОДЕСА, по аеродрому ОЗЕРНЕ, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області. В КОБЛЕВО в результаті вогню механізованих підрозділів 28 омбр знищено катер та до 20 чоловік особового складу ДРГ противника.

Ведуться міські бої в ОХТИРЦІ. Групою інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснено мінування десантно-доступних ділянок.

"Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника, знищено військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських окупаційних військ. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки ворога в Київській, Чернігівській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.

Орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.