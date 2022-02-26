Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім підтвердив, що українська армія відстояла місто та область.

Голова ОДА розповів про ситуацію на 04:20 суботи, 26 лютого. "Доброго ранку. Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку. В Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде", - повідомив Віталій Кім.

Він додав, що з 8:00 разом з патрульною поліцією знову приступить до роботи і вранці знову поінформує миколаївців про ситуацію в області.

Раніше про омріяну тишу в Миколаєві повідомляла пресслужба Верховної Ради. Однак у соцмережах ширилася інформація, що Миколаїв захопили окупанти.

Уранці 25 лютого Віталій Кім заявив, що Миколаїв не здали завдяки українським військовим, і повідомив про плани розгорнути оборону ще щільніше. Голова ОДА закликав бізнес допомогти закрити потреби в забезпеченні ліками, харчуванням, транспортом тощо.