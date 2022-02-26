ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова Миколаївської ОДА підтвердив, що ЗСУ відстояли місто та область

В Очакові десант не висадився.

Голова Миколаївської ОДА підтвердив, що ЗСУ відстояли місто та область
Фото: president.gov.ua

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім підтвердив, що українська армія відстояла місто та область.

Голова ОДА розповів про ситуацію на 04:20 суботи, 26 лютого. "Доброго ранку. Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку. В Очакові десант не висадився. На цей час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде", - повідомив Віталій Кім.

Він додав, що з 8:00 разом з патрульною поліцією знову приступить до роботи і вранці знову поінформує миколаївців про ситуацію в області.

Раніше про омріяну тишу в Миколаєві повідомляла пресслужба Верховної Ради. Однак у соцмережах ширилася інформація, що Миколаїв захопили окупанти.

Уранці 25 лютого Віталій Кім заявив, що Миколаїв не здали завдяки українським військовим, і повідомив про плани розгорнути оборону ще щільніше. Голова ОДА закликав бізнес допомогти закрити потреби в забезпеченні ліками, харчуванням, транспортом тощо.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також