Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення до народів України та Росії. Відео, яке Джонсон опублікував у твіттері, він записав англійською, українською та російською мовами.
"Народу України: Слава Україні. Народу Росії: я не вірю, що це війна від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і має закінчитися. Тому що світові потрібна вільна та суверенна Україна", – підписав відео Джонсон.
У відеозверненні британський прем’єр наголосив, що розпочата Путіним воєнна операція є трагедією і для України, і для Росії. На його думку, дії російського президента призвели до "повної ізоляції Росії, якої цурається міжнародна спільнота, яка зіткнулася з великими економічними санкціями та безглуздою кривавою війною".
Українською мовою Джонсон сказав: "Бо світові потрібна вільна і суверенна Україна. Слава Україні!", а перед тим звернувся до росіян їхньою мовою: "Я не верю, что это война от вашего имени".
To the people of Ukraine: Slava Ukraini.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022
To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.
This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67
Нагадаємо, 26 лютого Європейський Союз запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну. Санкції введено, зокрема, проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Під санкції потрапили також прем’єр-міністр, глава Міноборони РФ, депутати Думи та низка військових високопосадовців.
Окрім ЄС, санкції проти найвищих російських чиновників запровадили США, Британія та Канада.