" Я не верю, что это война от вашего имени", - сказав п рем’єр Британії росіянам.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення до народів України та Росії. Відео, яке Джонсон опублікував у твіттері, він записав англійською, українською та російською мовами.

"Народу України: Слава Україні. Народу Росії: я не вірю, що це війна від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і має закінчитися. Тому що світові потрібна вільна та суверенна Україна", – підписав відео Джонсон.

У відеозверненні британський прем’єр наголосив, що розпочата Путіним воєнна операція є трагедією і для України, і для Росії. На його думку, дії російського президента призвели до "повної ізоляції Росії, якої цурається міжнародна спільнота, яка зіткнулася з великими економічними санкціями та безглуздою кривавою війною".

Українською мовою Джонсон сказав: "Бо світові потрібна вільна і суверенна Україна. Слава Україні!", а перед тим звернувся до росіян їхньою мовою: " Я не верю, что это война от вашего имени".

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

Нагадаємо, 26 лютого Європейський Союз запровадив другий пакет санкцій щодо РФ через її напад на Україну . Санкції введено, зокрема, проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Під санкції потрапили також прем’єр-міністр, глава Міноборони РФ, депутати Думи та низка військових високопосадовців.

Окрім ЄС, санкції проти найвищих російських чиновників запровадили США, Британія та Канада.