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Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя, – речник Зеленського

Тривають консультації щодо переговорів із Росією.

Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя, – речник Зеленського
Сергій Нікіфоров
Фото: Сергій Нікіфоров / Instagram

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров спростував заяви офіційних осіб Росії про те, що наша держава відмовилася від переговорів. 

Про це він написав у Facebook

«Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція, – зазначив Нікіфоров. – Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя».

Раніше радник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, Кремль «передав українцям готовність організувати такі переговори у Мінську». 

«Після невеликої паузи в Україні заявили, що переглядають ідею з Мінськом та заявили, що хочуть їхати Варшаву. Після цього вони пішли зі зв’язку. Ця пауза триває довго», – сказав він.

Видання The Times of Israel повідомило, що Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом попросив його стати посередником у мирних переговорах. Зокрема, запропонував провести таку зустріч в Єрусалимі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Київ закликав про посередництво не тільки Ізраїль.

«Україна закликала всі країни, в тому числі й Ізраїль, бути посередниками в цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», – підкреслив він.

Президент РФ Володимир Путін заявив під час розмови з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, що "російська сторона зацікавлена у переговорах з українською стороною на високому рівні".

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