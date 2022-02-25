Порошенко закликав ветеранів АТО та ООС приєднуватися до тероборони і вчити молодь

Петро Порошенко в ефірі інформаційного телемарафону «Вторгнення» на українських каналах закликав ветеранів АТО та ООС приєднуватися до територіальної оборони. Він наголосив: досвід учасників війни проти Росії буде в нагоді молодим бійцям.

«У мене прохання – не впадайте у відчай. Той, хто хоче виїхати з Києва – це його право. І я з розумінням ставлюсь до цього. І до тих черг, які вишикувались для того, щоб виїжджати з Києва», – сказав Порошенко.

«Але хто приймає рішення боротися – прохання в першу чергу до ветеранів АТО. До ветеранів Операції об’єднаних сил. Якщо ви не в резерві першої черги, запишіться, будь ласка. Бо вашого досвіду дуже потребує держава і наше місто. Ви можете стати і навчити тих, хто прийшли за покликом серця, але цього військового досвіду не мають. Таких багато. І ваш досвід, ваше вміння, ваш патріотизм, ваш професіоналізм сьогодні Київ дуже потребує», – зазначає п’ятий Президент.

Порошенко подякував усім, хто сьогодні, як у 14-му, готовий зі зброєю в руках захищати Україну, готовий навчатися військовій справі.

«Правда буде з нами. Україна переможе. Ми ніколи не здамо нашу рідну землю, нашу державу. Ми ніколи не забудемо ту велику ціну, яку Україна і українці заплатили за те, щоб бути вільними. За те, щоб повернутися в європейську родину народів. І ніякий Путін нас не знищить і не зупинить», – наголосив Порошенко.