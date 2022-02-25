У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Ворог рветься на Київ з двох напрямків, – Генштаб ЗСУ
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
ГоловнаПолітика

Порошенко закликав ветеранів АТО та ООС приєднуватися до тероборони і вчити молодь

Київ дуже потребує професіоналізму зазначив Порошенко.

Порошенко закликав ветеранів АТО та ООС приєднуватися до тероборони і вчити молодь
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко в ефірі інформаційного телемарафону «Вторгнення» на українських каналах закликав ветеранів АТО та ООС приєднуватися до територіальної оборони. Він наголосив: досвід учасників війни проти Росії буде в нагоді молодим бійцям. 

«У мене прохання – не впадайте у відчай. Той, хто хоче виїхати з Києва – це його право. І я з розумінням ставлюсь до цього. І до тих черг, які вишикувались для того, щоб виїжджати з Києва», – сказав Порошенко. 

«Але хто приймає рішення боротися – прохання в першу чергу до ветеранів АТО. До ветеранів Операції об’єднаних сил. Якщо ви не в резерві першої черги, запишіться, будь ласка. Бо вашого досвіду дуже потребує держава і наше місто. Ви можете стати і навчити тих, хто прийшли за покликом серця, але цього військового досвіду не мають. Таких багато. І ваш досвід, ваше вміння, ваш патріотизм, ваш професіоналізм сьогодні Київ дуже потребує», – зазначає п’ятий Президент. 

Порошенко подякував усім, хто сьогодні, як у 14-му, готовий зі зброєю в руках захищати Україну, готовий навчатися військовій справі.

«Правда буде з нами. Україна переможе. Ми ніколи не здамо нашу рідну землю, нашу державу. Ми ніколи не забудемо ту велику ціну, яку Україна і українці заплатили за те, щоб бути вільними. За те, щоб повернутися в європейську родину народів. І ніякий Путін нас не знищить і не зупинить», – наголосив Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також