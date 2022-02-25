Кличко: «Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я буду боротися!»

Мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю в руках.

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю в руках. Відповідну заяву він зробив уранці в четвер, 24 лютого, передає видання ESPN.

«Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися», - сказав Кличко в ефірі ток-шоу «Good MorningBritain».

Тим часом його брат Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.

«Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті. Ми будемо захищатися всіма способами і боротися за свободу та демократію», - наголосив Володимир Кличко.