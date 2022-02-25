Столиця вступила у фазу оборони, – Кличко

Мер закликав всіх, хто може обороняти місто, долучатися та чинити спротив.

Київ вступив у фазу оборони у війні з Росією. Кияни мають бути пильними, обережними і за можливості лишатися вдома чи укриттях.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив на брифінгу.

"Сьогодні російська армія атакувала Київ. Після четвертої ранку ракетних ударів завдали по житлових кварталах Києва. Унаслідок потрапляння уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Поранення отримали четверо мешканців будинку. Також через наїзд російської бронетехніки на приватне авто на Оболоні постраждав мирний мешканець – чоловік похилого віку. Він перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги. У важкому стані. У зв’язку з наближенням активних бойових дій міська влада звертається до мешканців Оболонського району не виходити на вулиці. Бо це небезпечно. Залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити можна, тільки якщо за сигналом повітряної тривоги ви прямуєте в укриття", – процитувала Кличка пресслужба КМДА.

Мер додав, що в деяких районах столиці лунають постріли і вибухи. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян.

"Ворог уже в Києві. Ми повинні втримати столицю, яку ворог хоче поставити на коліна та знищити!” – наголосив Кличко.

За словами Віталія Кличка, всі, хто може обороняти місто, повинні долучатися та чинити спротив – допомагати українським воїнам.

“Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву. Заради нас із вами. Заради нашої держави. Українська армія тримає оборону навколо Києва. Ситуація складна. Але ми віримо в наші Збройні сили. Підтримуємо їх і усіляко допомагаємо. Сьогодні я закликаю киян бути особливо пильними: сповіщати про підозрілі предмети та мітки, які закладають диверсанти для коригування вогню ворога", – додав мер.

Він зазначив, що на випадок повітряної тривоги підземні станції відкриті для укриття мешканців у будь-який час доби – щоб пересидіти загрозу. Мер Києва закликав киян зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності. Підготувати теплі речі, пледи – щоб брати їх в укриття.

Публікуємо мапу укриттів:

Про те, як громадяни мають чинити спротив окупантам, читайте в порадах територіальної оборони. Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут. Українську техніку не знімайте і не публікуйте, не ведіть ефіри в соцмережах із нею.

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