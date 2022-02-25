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УЗ призначила додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею

Вони курсуватимуть щодня – до скасування.

УЗ призначила додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів.

Вони курсують щодня – до скасування, інформує пресслужба перевізника.

"Зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща, Укрзалізниця організовує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів. Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад", – сказано в повідомленні.

Поїзд № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 і прибуває на кінцеву станцію о 22:29;

поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;

поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Ці поїзди вирушають і прибувають на Головний залізничний вокзал Львова. 

Детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати в довідковому бюро вокзалу (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

Раніше УЗ повідомляла про скасування низки приміських поїздів по всій країні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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