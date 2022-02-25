Мешканців Оболонського району Києва просять не виходити через наближення активних військових дій

Вийти можна тільки в укриття.

У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю.

Відповідне повідомлення поширила пресслужба КМДА.

"Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу «Повітряна тривога»", – зазначили в оголошенні.

Публікуємо мапу укриттів:

Авіаудар на Київ почався близько 4 ранку. Працюють системи ППО. На Оболоні також знешкодили ворожу ДРГ.

У Київ завозять додаткову зброю. Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони: Шевченківський р-н, вул. Пугачова, 10. Голосіївський р-н, вул. Глушкова, 9, Оболонський р-н, вул. Полярна, 20 (завод генераторів).

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.