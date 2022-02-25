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Збройні сили показали нове відео з допиту полонених окупантів

Ще один ворог сам здався у полон в Сумах.

Сухопутні війська України оприлюднили відео полонених окупантів. Один із чотирьох військових говорить, що вони рухалися за колоною, а потім загубили її.

Про яке місто йде мова – з відео не зрозуміло. Український військовий каже, що полонені з Дагестану. 

Також опубліковано відео зі ще одним російським військовим. Він сам здався у полон в центрі Сум. 

Нагадаємо, поблизу Чернігова в полон українським захисникам здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади. Згідно з цитатою окупанта, він "не думав, що їдуть убивати, воювати не збиралися, збирали інформацію". 

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