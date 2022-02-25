Укрзалізниця скасувала низку приміських поїздів по всій країні, пасажирські курсують за графіком

Евакуація з Донецької та Луганської областей іде за планом.

У зв'язку з небезпекою продовження курсування АТ “Укрзалізниця” скасовує низку приміських поїздів по всій країні. Попри це, перевізник продовжує працювати за графіком, запевнив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Евакуація з Донецької та Луганської областей іде за планом, пасажирські поїзди курсують за графіком. Пошкоджена інфраструктура відразу відновлюється", – сказав Камишін.

Так, з 25 лютого скасовано приміські поїзди Київського регіону, що курсують з Києва в напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростені, Тетерева, Малина та між цими пунктами. Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошина та Борщагівки, рушають і прибувають, але лише до Ірпеня.

В Одеському регіоні скасовано поїзди, що курсували за маршрутом Миколаїв – Херсон, Херсон – Вадим та Христинівка – Умань. У Центральному регіоні скасовано поїзди Запоріжжя – Новоолексіївка та Мелітополь – Запоріжжя.

У Львівському регіоні скасовують електропоїзди сполученням Львів – Лавочне – Чоп з 25 лютого та зворотно з 26 лютого.

Також скасовано електропоїзди сполученням Харків – Козача Лопань, Мерчик – Тростянець – Смородине та Тростянець – Смородине – Люботин.

Скасовано низку приміських рейсів на сході країни: