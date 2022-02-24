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УЗ призначила додатковий рейс із Києва до Львова і змінила маршрут потяга Лисичанськ – Ужгород

Потяги з Бахмута до Львова і із Запоріжжя до Києва не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій з міркувань безпеки.

УЗ призначила додатковий рейс із Києва до Львова і змінила маршрут потяга Лисичанськ – Ужгород
Фото: Александр Рудоманов

Укрзалізниця призначила додатковий рейс №713 із Києва до ВінниціТакож повідомляють, що задля безпеки пасажирів потяг №45/46 Лисичанськ – Ужгород змінює маршрут на південь від кордону та прямуватиме через Полтаву. Відповідно посадки на станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.

Так само з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд №113/114/141/142 з Бахмута до Львова та №732 Запоріжжя – Київ.

Швидкісний експрес №722 Харків – Київ відправиться з Харкова за диспетчерським розкладом, можливі запізнення. УЗ просить стежити за офіційними оголошеннями на вокзалах.

Крім того, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха – Південнодонбаська, персонал евакуйовано.

Тим часом Укрзалізниця додає вагони до поїзда №769 Київ – Кам’янець-Подільський. Квитки вже у продажу. 

Також буде додано вечірній додатковий рейс Київ – Львів

Раніше в УЗ повідомляли, що на сьогодні, 24 лютого, заплановано 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей. За даними перевізника, з Донеччини та Луганщини евакуйовано вже понад 3 тис. людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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