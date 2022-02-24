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У Кривому Розі евакуюють людей через загрозу вибуху на складах, Миколаїв відкриває бомбосховища

Щоб не допустити мародерства, територію мікрорайону "Макулан" посилено охоронятимуть.

У Кривому Розі евакуюють людей через загрозу вибуху на складах, Миколаїв відкриває бомбосховища

Жителів мікрорайону "Макулан" у Кривому Розі евакуюють через загрозу вибуху боєприпасів. Місто направляє в район Макулана додатковий транспорт, інформує пресслужба Криворізької міської ради.

"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту – АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на Макулані, житловий масив Карачуни – ДК «Карачуни», в районі Гданцівки – ДК «Гданцівський»", – сказано в повідомленні.

При бажанні жителів їх можуть тимчасово розмістити в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах і ДК інших районів Кривого Рогу.

Для недопущення мародерства вся територія, з якої будуть евакуйовані люди, буде посилено патрулюватися поліцією і Національною гвардією.

Після локалізації тління жителям повідомлять про можливість повернуться в свої будинки і квартири.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що бомбосховища у місті відкриють для цивільних. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.

Раніше повідомляли, що сьогодні "Укрзалізниця" планує 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей. 

  • Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень. 
  • Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки. 
  • Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. 

Перевізник просить громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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