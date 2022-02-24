У Кривому Розі евакуюють людей через загрозу вибуху на складах, Миколаїв відкриває бомбосховища

Щоб не допустити мародерства, територію мікрорайону "Макулан" посилено охоронятимуть.

Жителів мікрорайону "Макулан" у Кривому Розі евакуюють через загрозу вибуху боєприпасів. Місто направляє в район Макулана додатковий транспорт, інформує пресслужба Криворізької міської ради.

"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту – АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на Макулані, житловий масив Карачуни – ДК «Карачуни», в районі Гданцівки – ДК «Гданцівський»", – сказано в повідомленні.

При бажанні жителів їх можуть тимчасово розмістити в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах і ДК інших районів Кривого Рогу.

Для недопущення мародерства вся територія, з якої будуть евакуйовані люди, буде посилено патрулюватися поліцією і Національною гвардією.

Після локалізації тління жителям повідомлять про можливість повернуться в свої будинки і квартири.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що бомбосховища у місті відкриють для цивільних. Керівництво всіх організацій, установ і підприємств вже отримало розпорядження.

Раніше повідомляли, що сьогодні "Укрзалізниця" планує 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей.

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень. Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки. Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

Перевізник просить громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах.