"Укрзалізниця" планує 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей

З міркувань безпеки інформація про точний час відправлення та місце призначення не розкривається.

"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.

Про це інформує пресслужба компанії у фейсбуці.

24 лютого евакуаційні рейси планується виконати з таких регіонів та вокзалів:

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень. Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки. Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

Перевізник просить громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах.