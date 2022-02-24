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"Укрзалізниця" планує 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей

З міркувань безпеки інформація про точний час відправлення та місце призначення не розкривається. 

"Укрзалізниця" планує 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей
Фото: Надано автором

"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.

Про це інформує пресслужба компанії у фейсбуці.

24 лютого евакуаційні рейси планується виконати з таких регіонів та вокзалів:

  • Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень. 
  • Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки. 
  • Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. 

Перевізник просить громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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