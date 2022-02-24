"Укрзалізниця" планує 8 евакуаційних рейсів з Донецької, Луганської та Одеської областей

"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.
Про це інформує пресслужба компанії у фейсбуці.
24 лютого евакуаційні рейси планується виконати з таких регіонів та вокзалів:
- Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.
- Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.
- Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.
Перевізник просить громадян стежити за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах.