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Боррель: "Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової"

Очільник європейської дипломатії пообіціяв надати невідкладну допомогу Україні. 

Боррель: "Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової"
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Напад Росії на Україну в четвер став однією з «найтемніших годин для Європи» за майже 80 років. Про це, як повідомляє американський телеканал CNN, заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

"Це одні з найтемніших годин для Європи з моменту завершення Другої світової війни», – сказав журналістам глава європейської дипломатії.

Боррель пообіцяв «невідкладну допомогу Україні», а також підтримати зусилля з евакуації, в тому числі співробітників представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, раніше, виступаючи разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Боррель вказав, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть «найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися».

Глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС цього четверга. 

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