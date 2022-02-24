Боррель: "Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової"

Напад Росії на Україну в четвер став однією з «найтемніших годин для Європи» за майже 80 років. Про це, як повідомляє американський телеканал CNN, заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Це одні з найтемніших годин для Європи з моменту завершення Другої світової війни», – сказав журналістам глава європейської дипломатії.

Боррель пообіцяв «невідкладну допомогу Україні», а також підтримати зусилля з евакуації, в тому числі співробітників представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, раніше, виступаючи разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Боррель вказав, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть «найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися».

Глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС цього четверга.