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Британський прем'єр заперечив, що його партія отримує пожертви від російських олігархів

Джонсон зазначив, що "ми збираємо фінансові пожертви від людей, які зареєстровані у Великій Британії".

Британський прем'єр заперечив, що його партія отримує пожертви від російських олігархів
Фото: EPA/UPG

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон заперечив, що російські олігархи перераховують пожертви його політсилі, повідомляє "Укрінформ".

Напередодні деякі опозиційні законодавці звинуватили Джонсона та його уряд у тому, що він не запровадив жорсткі санкції щодо Росії через начебто пожертви від російських олігархів.

Британський прем'єр, відповідаючи на запитання, чи відмовиться від таких коштів, зазначив, що його партія не збирає "кошти від російських олігархів… ми збираємо фінансові пожертви від людей, які зареєстровані у Великій Британії".

Прессекретар Джонсона повідомив, що Консервативна партія завжди ретельно перевіряє будь-які пожертви та приймає кошти лише від британських громадян.

"Я хотів би наголосити, що в цій країні є люди російського походження, які є громадянами Великої Британії, і багато хто з них критикує Путіна, тож неправильно та дискримінаційно рівняти їх під одну мірку", - додав речник Джонсона.

Нагадаємо, 20 лютого Джонсон заявив, що Великобританія і США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше.

23 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що Британія закриє Росії доступ до фінансових ринків у разі подальшої агресії проти України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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