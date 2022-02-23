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BILD сховає рекламу "Газпрому" на формі футбольного клубу "Шальке" написом "Свободу Україні"

"Газпром" став офіційним спонсором Ліги чемпіонів 2012 року. 

BILD сховає рекламу "Газпрому" на формі футбольного клубу "Шальке" написом "Свободу Україні"
Скріншот

Популярне німецьке видання BILD перекриватиме рекламу "Газпрому" на всіх фото з гравцями футбольного клубу "Шальке" написом "Свободу Україні".

Про це йдеться у заяві газети.

"Це важко прийняти. Ні, це нестерпно. Ми повинні дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, поки путінські війська проводять вторгнення в Україну. Ми бачимо "Шальке" у футболках "Газпрому", ніби компанія з 2007 року була звичайним рекламним партнером, а не спонсором російської влади. А значить - і війни. М'яч котиться, рубль котиться - тепер котяться і танки. Тріада кошмарів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, "футбол не може залишатися байдужим, поки Путін перебуває у стані війни".

"Bild припиняє рекламу футболок Путіна до наступного повідомлення. Наклеюємо логотип у газеті та інтернеті з вимогою: "Свободу Україні", - йдеться у повідомленні.

"Газпром" став офіційним спонсором Ліги чемпіонів 2012 року. Минулого року компанія підписала нову партнерську угоду з УЄФА, яка розрахована до 2024 року.

За деякими джерелами, "Газпром" щороку платить УЄФА 30 млн фунтів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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