BILD сховає рекламу "Газпрому" на формі футбольного клубу "Шальке" написом "Свободу Україні"

Популярне німецьке видання BILD перекриватиме рекламу "Газпрому" на всіх фото з гравцями футбольного клубу "Шальке" написом "Свободу Україні".

Про це йдеться у заяві газети.

"Це важко прийняти. Ні, це нестерпно. Ми повинні дивитися рекламу "Газпрому" по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, поки путінські війська проводять вторгнення в Україну. Ми бачимо "Шальке" у футболках "Газпрому", ніби компанія з 2007 року була звичайним рекламним партнером, а не спонсором російської влади. А значить - і війни. М'яч котиться, рубль котиться - тепер котяться і танки. Тріада кошмарів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, "футбол не може залишатися байдужим, поки Путін перебуває у стані війни".

"Bild припиняє рекламу футболок Путіна до наступного повідомлення. Наклеюємо логотип у газеті та інтернеті з вимогою: "Свободу Україні", - йдеться у повідомленні.

"Газпром" став офіційним спонсором Ліги чемпіонів 2012 року. Минулого року компанія підписала нову партнерську угоду з УЄФА, яка розрахована до 2024 року.

За деякими джерелами, "Газпром" щороку платить УЄФА 30 млн фунтів.