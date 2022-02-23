У селі під Волновахою внаслідок влучення снаряду в житловий будинок поранено жінку.

У Донецькій області окупаційні війська обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці під Волновахою внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. Її анкетні дані правоохоронці наразі встановлюють.

Поліція фіксує наслідки обстрілів окупантів на Донеччині. На місці працюють слідчо-оперативні групи, інформує пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

"Відстань від с. Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування – 5 км. Поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом з вихователями, забрали батьки", – сказано в повідомлення.

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

За фактами обстрілів розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.

Уранці 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли Станицю Луганську. Було пошкоджено кілька будівель, ворожий снаряд влучив у дитячий садок. Троє цивільних, які перебували у приміщенні, отримали контузії, діти не постраждали.

Того ж дня окупанти із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм обстріляли смт Врубівку Попаснянського району у Луганській області, один зі снарядів влучив у двір ліцею. На момент обстрілу в ліцеї було 30 учнів та 14 осіб персоналу.