Швеція виділить додаткові 2 млн євро для Червоного Хреста в Україні

Рішення ухвалено на тлі ескалації російської агресії проти України.

Анн Лінде та Дмитро Кулеба летять на Донбас, 20 січня 2020 року

Швеція вирішила виділити додаткові 2 мільйони доларів для Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Рішення ухвалено на тлі ескалації російської агресії проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє Українська рада з міжнародних відносин.

"Подальше порушення Росією міжнародного права та ескалація її агресії проти України ризикують ще більше загострити і без того серйозну гуманітарну ситуацію на сході України. Якщо це продовжиться, то більшій кількості людей знадобиться підтримка", – наголосила глава МЗС Швеції.

Нагадаємо, Анн Лінде під час перебування на посаді голови ОБСЄ двічі відвідувала лінію розмежування на Донбасі в 2021 році. У березні 2020 року вона їздила на Донбас як міністр закордонних справ Швеції.

Раніше стало відомо, що 110 млн євро для підтримки населення та економіки вирішив надати уряд Італії. Окрім того, Італія планує надати гуманітарну допомогу через Червоний Хрест.