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Будь-яка поступка Путіну - шлях до нової ескалації, - Рудик

Україні потрібно більше зброї, вважає лідерка «Голосу».

Будь-яка поступка Путіну - шлях до нової ескалації, - Рудик
Фото: facebook/Кіра Рудик

Спільні зусилля українських політиків, громадянського суспільства та міжнародних партнерів допоможуть дати відсіч кремлівському диктатору. Адже зараз питання не лише про безпеку України, а й цивілізованого світу. Таку думку висловила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

«Кожен, хто розуміє, як думає та мотивує свої рішення президент Путін, усвідомлює: будь-яка поступка цьому тирану — шлях до нової ескалації, нових вимог та ультиматумів. Зараз це розуміють практично всі ключові політики і в Америці, і в Європі, і головне — в Україні. Агресія вже почалася. Нам потрібно більше зброї від наших союзників. Звісно, захисної. Російські літаки та танки самі себе не зіб’ють», — наголошує народна депутатка.

Крім західних союзників, за останні дні і українська влада нарешті визнала всю серйозність ситуації та почала обʼєднувати зусилля разом з опозицією.

«Всі розуміють, що російська диктатура — спільна загроза і, якщо дати йому перемогти, спільна загибель. Нам потрібно перерозподілити бюджет та виділити більше грошей на армію, ми не маємо права зараз зупиняти реформи і маємо проводити їх ще активніше. Путін в обличчя нам говорить, що українські реформи його лякають. І хай боїться далі», — пояснює лідерка «Голосу».

За словами Кіри Рудик, найбільший страх Путіна — сильна і успішна Україна. А отже спільними силами суспільства, політиків і партнерів ми можемо його перемогти.

«Якщо ми продовжимо діяти в унісон з союзниками, з громадянським суспільством, якщо політики та суспільство зроблять все необхідне для підтримки армії та економіки, Путін зазнає поразки. Україна переможе. Демократія переможе. А імперія зла піде у минуле. Назавжди», — підсумовує лідерка «Голосу».

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