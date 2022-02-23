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Італія надасть Україні 110 млн євро для підтримки населення та економіки

Окрім того, Італія планує надати гуманітарну допомогу через Червоний Хрест.

Італія надасть Україні 110 млн євро для підтримки населення та економіки
Фото: FlagMaster

Італія планує виділити 110 млн євро фінансової допомоги для підтримки населення та економіки України у сферах, які будуть узгоджені з українською владою.

Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо під час брифінгу у сенаті парламенту Італії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми також маємо намір допомогти Міжнародному комітету Червоного Хреста у гуманітарній сфері", - додав він, коментуючи підсумки свого візиту до Києва минулого тижня.

Нагадаємо, днями Європарламент схвалив надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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