Поліція пояснила причину виїзду до маєтку Медведчука

У понеділок, 21 лютого, поліція виїжджала до маєтку народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві, бо отримала інформацію про вивезення зброї.

Про це повідомив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич під час пресконференції "Безпека держави: робота поліції в умовах посиленого режиму", передає "Укрінформ".

"Ми приїхали перевіряти. Це не було пов’язано з паном Медведчуком, але ми знаємо, що він має певні обмеження і має перебувати за місцем проживання. Була інформація, що у невідомих осіб є зброя. Ми перевірили. Ця інформація не підтвердилася", – сказав Фацевич.

Нагадаємо, 21 лютого біля будинку Медведчука у Києві журналісти зафіксували кілька мікроавтобусів та автівок. Поруч із будинком перебували близько 20 одягнутих у чорне і балаклави осіб, які схожі на охоронців. Окрім того, там було близько десятка поліцейських. Повідомлялося, що невідомі особи вантажили бронежилети і сумки під зброю в мікроавтобуси та заправляли автівки. Але згодом про це дізналися у ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції.

Народний депутат Віктор Медведчук є фігурантом двох кримінальних справ: про видобуток нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

За рішенням суду Медведчук до 10 березня перебуває під домашнім арештом саме за адресою, куди виїжджала поліція.

Радник голови МВС Антотн Геращенко 21 лютого пояснював, що поліція перевіряла інформацію, що нібито до будинку Віктора Медведчука рухаються мікроавтобуси з метою вивезення майна чи порушення нардепом рішення суду про домашній арешт. Ця інформація не підтвердилася.

Раніше ЗМІ повіджомляли, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п’ятницю, 18 лютого.