Дружина Медведчука Марченко виїхала з України, - ЗМІ

Дружина нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко покинула Україну. Вона виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п'ятницю, 18 лютого.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Марченко перетнула державний кордон у супроводі кількох чоловіків, імовірно, охоронців, через пропускний пункт у Чернігівській області. Два автомобілі "Тойота" перед тим, як залишити територію України, були ретельно перевірені.

Нагадаємо, що 4 лютого YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший незалежний", проти телевізійних версій яких з грудня минулого року діють санкції. Неофіційним власником каналів вважають голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ці канали зʼявились після того, як санкції наклали на основні медіактиви Медведчука.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку до 10 березня. Нардепа підозрюють у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Медведчуку та депутату ОПЗЖ Тарасові Козаку 11 травня 2021 року було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".