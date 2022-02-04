​"Український безпілотник", через який викликали посла в Білорусі, виявився російським, - The Insider

У сюжеті офіційного телеканалу "Білорусь 1" дрон схожий на "Орлан".

Офіційний білоруський телеканал "Білорусь 1" показав відеофрагмент із збитим "українським безпілотником", через який білоруське міністерство закордонних викликало викликало посла України Ігоря Кізіма для вручення йому ноти протесту через "порушення кордону".

Про це пише The Insider.

Видання зазначає, що у сюжеті телеканалу формою головної частини дрон схожий саме на російський БПЛА "Орлан".

Посол України Кізім, заперечуючи запуск безпілотника українськими силовиками, також зазначав: "Наскільки відомо, йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі".

Білоруські ж військові запевняють, що збили не "Орлан", а Spectator M1 українського виробництва.

The Insider, своєю чергою, зазначає, що крила Spectator забезпечені аеродинамічними законцівками-вінглетами, чого немає у "Орлана".

Нагадаємо, 3 лютого Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кізіма для вручення ноти протесту. Йому "було заявлено рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі". У МЗС стверджують, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув держкордон, був зафіксований і згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил країни.

У МЗС України заявили, що повідомлення про нібито порушення повітряного простору – це чергова провокація влади Білорусі, а "на заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники»". У міністерстві також наголосили, що Україна не використовувала БПЛА.