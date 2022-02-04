Більшість у парламенті Нідерландів під час дебатів виступила за підтримку України: від санкцій до зброї

Більшість у парламенті Нідерландів погодилася надати підтримку Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Про це пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента в Гаазі.

“Ми нехтуємо найголовнішим: чорні грошові потоки треба зупинити. Росіяни мають величезні активи, як у своїй країні, так і за її межами. Ми даємо відсіч їм найкраще, коли б’ємо по їхніх гаманцях”, – сказав депутат нижньої палати парламенту Нідерландів Сьерд Вімер Сьордсма від партії D66 під час виступу на дебатах у парламенті.

На його думку, Путін хоче повернутися до часів Радянського Союзу, і зупинити його можуть лише великі та важкі санкції.

Зі свого боку депутат від партії прем’єр-міністра Марка Рютте VVD (Народна партія за свободу і демократію) Рубен Брекельманс зазначив, що Нідерланди мають бути готовими до “найгіршого” та надати України оборонну зброю на тлі агресії з боку РФ.

“Коли країна стоїть перед такою загрозою, добре переконатися, що вона зможе захистити себе”, – сказав він.PvdA (Трудова партія) назвала Росію агресором і закликали запровадити суворі санкції.

Натомість Ультраправа Партія свободи (PVV) на чолі з Гіртом Вілдерсом закликає налагодити зв’язки з Росією та думати лише про потреби власної країни.

За словами депутата Джаспера ван Дейка від Соціалістичної партії SP, між “оборонною” та “наступальною” зброєю немає різниці. Тож ця політична сила виступає за ненадання підтримки Україні.

У Гаазі палата представників обговорювала ситуацію в Україні з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та міністеркою оборони Кайсою Оллонгрен.

Міністр закордонних справ Нідерландів наголосив, що Нідерланди дуже стурбовані великою кількістю військ на кордонах України.

“Ми повинні вказати, які будуть наслідки. Йдеться про цілісність іншої країни… Те, що сталося в Криму та на сході України, було незаконним. І тепер ми повинні переконатися, що таке більше не повториться”, – підкреслив Хукстра.

Міністерка оборони Оллонгрен під час свого виступу наголосила, що “найважливішою зброєю з усіх є наша єдність в ЄС”.

Вона додала, що Нідерланди є частиною команди, яка може запропонувати допомогу: У разі, якщо буде вирішено надати Україні військову допомогу, не можна виключати, що нідерландським солдатам доведеться їздити в Україну, бо певні типи військових товарів вимагатимуть певної підготовки. При цьому міністерка оборони наголосила, що “про введення в Україну військових не йдеться”.

Дебати щодо ситуації в Україні у парламенті Нідерландів почалися 3 лютого 2022 року, о 17:00 за місцевим часом і тривали аж до 00:35.

Нагадаємо, Україна звернулася до Нідерландів зі запитом про допомогу в озброєнні.

У січні міністр закордонних Нідерландів справ Вопке Гукстра заявив, що уряд країни відкритий до надання оборонної військової допомоги Україні, якщо буде запит через НАТО. Станом на 22 січня такого запиту не було. За даними видання Bild, поставку особисто блокувала колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель.

2 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з очільником уряду Нідерландів Марком Рютте, сторони обговорили питання російської агресії.