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Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО ніколи не примушувало країни вступати в Альянс

У кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

Столтенберг відповів Путіну і Сі Цзіньпіну: НАТО ніколи не примушувало країни вступати в Альянс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Йнес Столтенберг відповів президенту Росії Володимиру Путіну і главі Китаю Сі Цзіньпіну щодо розширення НАТО і наголосив, що в кожної країни є суверенне право вибирати власний шлях.

"Мова  не про розширення NATO, а про повагу до права кожної суверенної нації вибирати свій власний шлях. НАТО ніколи не примушувало жодну країну вступати до нашого Альянсу. Розширення поширило свободу та демократію", - навела слова Столтенберга речниця НАТО Оана Лунгеску.

Нагадаємо, сьогодні в Кремлі повідомили, що Путін та  Сі Цзіньпінь підписали спільну заяву про засудження "розширення НАТО" та агресивних намірів щодо РФ. Заява, в тому числі жорстка критика Сполучених Штатів Америки, була опублікована на сайті Кремля під час візиту Путіна до Китаю на зимові Олімпійські ігри.

На тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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