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Греція з 7 лютого не вимагатиме від щеплених туристів тесту на ковід

Міністр туризму привітав таке рішення МОЗ.

Греція з 7 лютого не вимагатиме від щеплених туристів тесту на ковід
Фото: flaggenplatz.ch

У Греції з наступного понеділка, 7 лютого, більше не вимагатимуть пред'явлення тесту на коронавірус від туристів, які мають дійсний європейський сертифікат вакцинації.

Про це повідомляє GreekReporter з посиланням на міністра охорони здоров'я Таноса Плевріса.

Міністр туризму Василіс Кікіліас зі свого боку привітав рішення МОЗ та назвав його кроком до збільшення туристичних потоків, оскільки це полегшує потенційним мандрівникам планування поїздки.

"Цього року наша країна готується прийняти гостей літнього сезону з 1 березня. Тобто - раніше, ніж будь-якого іншого року. Грецький туризм продемонстрував надзвичайну стійкість за останні два роки, посилаючи сильний сигнал безпеки для мандрівників,  і він діятиме точно так само і цього року", – сказав Кікіліас.

Нагадаємо, 12 січня в Греції схвалили четверту дозу вакцини від ковіду для людей з груп ризику.

З 1 лютого 2022 року в Євросоюзі діють нові правила, згідно з якими європейський сертифікат про вакцинацію  діятиме протягом дев'яти місяців.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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