​Для в'їзду до Польщі з 15 грудня необхідно надавати сертифікат про вакцинацію і ПЛР-тест

Ця вимога не стосується дітей та опікунів, що їх супроводжують.

Громадяни, які прибувають до Польщі, з 15 грудня, крім сертифікату про вакцинацію, мають надати також негативні результати тесту польською або англійською мовою.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"З 15 грудня вступають в силу зміни щодо перетину кордону для громадян, що прибувають до Республіки Польща з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України). Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні; опікунів, котрі їх супроводжують; дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

Нагадаємо, з листопада у Польщі розпочалася реєстрація повнолітніх на щеплення проти коронавірусу додатковою дозою вакцини. Станом на листопад в Польщі було зроблено понад 39 млн щеплень. Повністю вакцинованими були майже 20 млн жителів, що становить більш ніж половину мешканців країни.