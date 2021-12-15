Радуцький пояснив, кого і як щеплюватимуть додатковою дозою вакцини від коронавірусу

Після одержання третьої лози дані про це підтягнуться в "Дії".

Додатковою дозою щеплення від коронавірусу насамперед будуть щеплювати людей із вразливих категорій – онкохворих і людей із імунодефіцитом, а також осіб старше 60 років.

Про це в кулуарах парламенту повідомив голова профільного комітету Михайло Радуцький.

"Так само, як ми починали вакцинацію – більш вразливі, потім менш вразливі, потім всі", – зазначив він.

Радуцький додав, що після двох доз CoronaVac можуть робити третю Pfizer чи Moderna. Після отримання третьої дози дані про це будуть підтягуватися в "Дії".

Третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імнуологом Федором Лапієм.

Нагадаємо, цього тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вирішив підписати наказ про проведення додаткового щеплення від COVID-19 для груп ризику.

Додаткове щеплення робитимуть через один-три місяці після другої дози людям з первинним чи набутим імунодефіцитним станом, людям на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії; людям з хронічним імуноопосередкованим запальним захворюванням, які отримували або отримували імуносупресивну терапію до щеплення; людям, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Додаткові щеплення планують почати в січні 2022 року.