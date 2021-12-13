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У МОЗ нагадали, що в Україні з квітня антибіотики продаватимуть винятково за електронним рецептом

МОЗ хоче встановити дієві механізми контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів.

У МОЗ нагадали, що в Україні з квітня антибіотики продаватимуть винятково за електронним рецептом
Фото: 34 канал

Антибіотики в Україні відпускатимуть винятково за електронним рецептом. Відповідна норма набуде чинності з 1 квітня 2022 року.

Про це у інтерв’ю "Укрінформу" нагадав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

"З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом", – сказав заступник міністра.

Він зазначив, що МОЗ має намір повністю відмовитися від паперових рецептів і перевести медичну систему виключно на електронні.

"Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", – заявив посадовець.

Олександр Комаріда також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

“Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби”, – пояснив заступник голови МОЗ.

Раніше повідомляли, що у Міністерстві охорони здоров'я підписали меморандум про запровадження у шести містах України (Рівне, Суми, Запоріжжя, Одеса, Харків та Київ) пілотних проєктів із фармакологічного страхування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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