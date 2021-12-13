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Вінницька і Хмельницька області наступними вийдуть з "червоної" зони

МОЗ уже виніс це питання на розгляд держкомісії.

Вінницька і Хмельницька області наступними вийдуть з "червоної" зони
Фото: МОЗ

Вінницька і Хмельницька області наступними вийдуть з "червоної" зони.

Про це під час брифінгу в понеділок, 13 грудня, сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"В Україні вже п'ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільша кількість випадків у нас була на тижні з 1 по 7 листопада - 152 263 випадки. За минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків. Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області: Вінницьку та Хмельницьку. Міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету Міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - розказав Ляшко.

Вінницька область знаходиться в "червоній" зоні з 18 листопада, Хмельницька - з 30 жовтня.

Нагадаємо, що 7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська.

У "червоній" зоні залишають 10 регіонів України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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