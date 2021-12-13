За добу в Україні виявили 4 тисячі випадків COVID-19

У неділю, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1 456 хворих, 188 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 9 966 людей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня припала на Київ (570), Одеську (394), Волинську (310), Дніпропетровську (283) та Миколаївську (236) області.

У Луганській області за добу підтвердили тільки 4 випадки хвороби.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3563165 4073 91215 188 3205879 9966 266071 698,6 м. Київ 313705 570 7881 19 286030 1467 19794 667,6 Вінницька 108928 120 2903 15 92007 275 14018 910,7 Волинська 99572 310 2077 6 90829 800 6666 647,1 Дніпропетровська 238452 283 8436 27 220686 411 9330 294,9 Донецька 161480 107 4884 4 149131 360 7465 397,5 Житомирська 137871 189 3128 6 128073 182 6670 554,1 Закарпатська 84205 111 2174 4 72235 424 9796 782,0 Запорізька 177220 130 4911 21 158034 700 14275 849,8 Івано-Франківська 124398 146 2979 2 108791 129 12628 924,9 Київська 180081 160 4429 1 159979 236 15673 879,6 Кіровоградська 31487 125 1351 7 25624 121 4512 486,1 Луганська 58579 4 2087 1 52688 6 3804 565,8 Львівська 215204 186 5760 16 196828 633 12616 503,3 Миколаївська 112246 236 3150 7 103651 302 5445 488,1 Одеська 235011 394 5394 0 194990 668 34627 1458,7 Полтавська 133347 201 3458 8 117822 154 12067 873,6 Рівненська 124498 57 2161 4 115874 174 6463 561,4 Сумська 128396 76 2701 3 119950 133 5745 540,4 Тернопільська 104918 107 2025 4 97288 254 5605 541,1 Харківська 239502 140 6033 14 219065 1347 14404 543,6 Херсонська 77744 21 2602 2 65285 332 9857 962,7 Хмельницька 142513 86 3129 5 131511 205 7873 629,4 Черкаська 124125 225 2392 6 109586 380 12147 1023,5 Чернівецька 117528 61 2915 6 108999 253 5614 623,9 Чернігівська 92155 28 2255 0 80923 20 8977 910,3

Для порівняння: попередньої неділі в Україні було 4,5 тис. випадків коронавірусу, а в останню неділю листопада - 5,8 тис.

Протягом доби щеплення отримали 53,3 тис. людей, з них першу дозу - 16,6 тис.

Нагадаємо, що поступове зменшення показників захворюваності на COVID-19 в Україні триває уже понад місяць. При цьому незалежні оглядачі та МОЗ прогнозують, що наступна хвиля епідемії може розпочатися уже на початку 2022 року, можливо, навіть в січні.