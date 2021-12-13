За добу в Україні виявили 4 тисячі випадків COVID-19

У неділю, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 1 456 хворих, 188 інфікованих померли. Від ковіду вилікувались 9 966 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні, за даними МОЗ, цього дня припала на Київ (570), Одеську (394), Волинську (310), Дніпропетровську (283) та Миколаївську (236) області.
У Луганській області за добу підтвердили тільки 4 випадки хвороби.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|3563165
|4073
|91215
|188
|3205879
|9966
|266071
|698,6
|м. Київ
|313705
|570
|7881
|19
|286030
|1467
|19794
|667,6
|Вінницька
|108928
|120
|2903
|15
|92007
|275
|14018
|910,7
|Волинська
|99572
|310
|2077
|6
|90829
|800
|6666
|647,1
|Дніпропетровська
|238452
|283
|8436
|27
|220686
|411
|9330
|294,9
|Донецька
|161480
|107
|4884
|4
|149131
|360
|7465
|397,5
|Житомирська
|137871
|189
|3128
|6
|128073
|182
|6670
|554,1
|Закарпатська
|84205
|111
|2174
|4
|72235
|424
|9796
|782,0
|Запорізька
|177220
|130
|4911
|21
|158034
|700
|14275
|849,8
|Івано-Франківська
|124398
|146
|2979
|2
|108791
|129
|12628
|924,9
|Київська
|180081
|160
|4429
|1
|159979
|236
|15673
|879,6
|Кіровоградська
|31487
|125
|1351
|7
|25624
|121
|4512
|486,1
|Луганська
|58579
|4
|2087
|1
|52688
|6
|3804
|565,8
|Львівська
|215204
|186
|5760
|16
|196828
|633
|12616
|503,3
|Миколаївська
|112246
|236
|3150
|7
|103651
|302
|5445
|488,1
|Одеська
|235011
|394
|5394
|0
|194990
|668
|34627
|1458,7
|Полтавська
|133347
|201
|3458
|8
|117822
|154
|12067
|873,6
|Рівненська
|124498
|57
|2161
|4
|115874
|174
|6463
|561,4
|Сумська
|128396
|76
|2701
|3
|119950
|133
|5745
|540,4
|Тернопільська
|104918
|107
|2025
|4
|97288
|254
|5605
|541,1
|Харківська
|239502
|140
|6033
|14
|219065
|1347
|14404
|543,6
|Херсонська
|77744
|21
|2602
|2
|65285
|332
|9857
|962,7
|Хмельницька
|142513
|86
|3129
|5
|131511
|205
|7873
|629,4
|Черкаська
|124125
|225
|2392
|6
|109586
|380
|12147
|1023,5
|Чернівецька
|117528
|61
|2915
|6
|108999
|253
|5614
|623,9
|Чернігівська
|92155
|28
|2255
|0
|80923
|20
|8977
|910,3
Для порівняння: попередньої неділі в Україні було 4,5 тис. випадків коронавірусу, а в останню неділю листопада - 5,8 тис.
Протягом доби щеплення отримали 53,3 тис. людей, з них першу дозу - 16,6 тис.
Нагадаємо, що поступове зменшення показників захворюваності на COVID-19 в Україні триває уже понад місяць. При цьому незалежні оглядачі та МОЗ прогнозують, що наступна хвиля епідемії може розпочатися уже на початку 2022 року, можливо, навіть в січні.