За добу в Україні підтвердили понад 5 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 11 грудня в Україні було зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 238.

Також за минулу добу госпіталізували 2 566 осіб, а одужало – 11 626.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 559 092 особи, одужало – 3 195 913, летальних випадків – 91 027 і проведено 16 294 537 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 10 грудня в Україні підтвердили 10 133 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників. Летальних випадків – 446.