За добу в Україні підтвердили понад 5 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 11 грудня в Україні було зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 238.
Також за минулу добу госпіталізували 2 566 осіб, а одужало – 11 626.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 461;
Вінницька область – 206;
Волинська область – 314;
Дніпропетровська область – 376;
Донецька область – 214;
Житомирська область – 248;
Закарпатська область – 146;
Запорізька область – 210;
Івано-Франківська область – 231;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 155;
Луганська область – 15;
Львівська область – 275;
Миколаївська область – 239;
Одеська область – 311;
Полтавська область – 296;
Рівненська область – 101;
Сумська область – 158;
Тернопільська область – 179;
Харківська область – 174;
Херсонська область – 49;
Хмельницька область – 240;
Черкаська область – 178;
Чернівецька область – 103;
Чернігівська область – 137.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 559 092 особи, одужало – 3 195 913, летальних випадків – 91 027 і проведено 16 294 537 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 10 грудня в Україні підтвердили 10 133 нові випадки COVID-19, зокрема, захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників. Летальних випадків – 446.