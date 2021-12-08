Канадська вакцина на основі білків тютюну показала високу ефективність проти COVID-19

Канадська біотехнічна компанія Medicago та її партнер GlaxoSmithKline (GSK) заявили про високу ефективність експериментальної вакцини від коронавірусу, в основі якої лежать вірусоподібні частинки рослинного походження.

"Це видатний момент для Medicago та новітніх вакцин", - заявив гендиректор Medicago Такасі Нагао у заяві компаній.

Вакцина Medicago знайомить імунну систему людини з тим, що виглядає, як вірус, але насправді ним не є. Це дозволяє їй підготуватися до зустрічі зі справжнім вірусом. У випадку з Medicago це "вірусоподібна частинка" рослинного походження.

Компанія використовує у своїй програмі тютюн Бентама (Nicotiana benthamiana) з родини пасльонових.

До складу вакцини також входить ад'ювант від компанії GSK, який посилює імунну відповідь.

У клінічних дослідженнях вакцини взяли участь понад 24 тисячі волонтерів з шести країн світу. Загальний показник ефективності вакцини проти всіх досліджуваних варіантів вірусу становив 71%, проти домінуючого варіанту дельта - 75%. Варіанту омікрон, коли проводили дослідження, ще не було.

У жодного з вакцинованих не було тяжкого перебігу хвороби, а симптоми, навіть якщо вони проявлялись, тривали не більше трьох днів.

Medicago Inc. планує протягом кількох днів подати заявку на схвалення вакцини до Міністерства охорони здоров'я Канади.