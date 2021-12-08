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Канадська вакцина на основі білків тютюну показала високу ефективність проти COVID-19

Вакцина Medicago використовує "вірусоподібні частинки" рослинного походження. 

Канадська вакцина на основі білків тютюну показала високу ефективність проти COVID-19
Фото: facebook.com/medicagoinc

Канадська біотехнічна компанія Medicago та її партнер GlaxoSmithKline (GSK) заявили про високу ефективність експериментальної вакцини від коронавірусу, в основі якої лежать вірусоподібні частинки рослинного походження.

"Це видатний момент для Medicago та новітніх вакцин", - заявив гендиректор Medicago Такасі Нагао у заяві компаній.

Вакцина Medicago знайомить імунну систему людини з тим, що виглядає, як вірус, але насправді ним не є. Це дозволяє їй підготуватися до зустрічі зі справжнім вірусом. У випадку з Medicago це "вірусоподібна частинка" рослинного походження. 

Компанія використовує у своїй програмі тютюн Бентама (Nicotiana benthamiana) з родини пасльонових.

До складу вакцини також входить ад'ювант від компанії GSK, який посилює імунну відповідь.

У клінічних дослідженнях вакцини взяли участь понад 24 тисячі волонтерів з шести країн світу. Загальний показник ефективності вакцини проти всіх досліджуваних варіантів вірусу становив 71%, проти домінуючого варіанту дельта - 75%. Варіанту омікрон, коли проводили дослідження, ще не було.

У жодного з вакцинованих не було тяжкого перебігу хвороби, а симптоми, навіть якщо вони проявлялись, тривали не більше трьох днів.

Medicago Inc. планує протягом кількох днів подати заявку на схвалення вакцини до Міністерства охорони здоров'я Канади.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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