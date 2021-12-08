Головний інфекціоніст США заявив, що омікрон "майже напевно" не тяжчий за дельту

Для більш точної інформації про новий варіант коронавірусу потрібен час.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що омікрон-штам коронавірусу "майже напевно" не є небезпечнішим за дельту.

У інтерв'ю AFP головний медичний радник президента США Джо Байдена заявив, що новий варіант "очевидно передається швидше", ніж домінуючий зараз штам дельта. Крім того, омікрон має більший ризик повторного зараження. Але перебіг хвороби, яку викликає омікрон, "майже напевно не більш тяжкий, ніж дельта", наголосив Фаучі.

"Є припущення, що він може бути навіть менш серйозним, бо, якщо поглянути на деякі когорти, за якими спостерігають в ПАР, співвідношення між кількістю заражень та госпіталізацій видається меншим, ніж у дельти", - сказав інфекціоніст. Він додав, що переоцінювати ці дані не варто, бо до цих популяцій в основному входять молоді люди, які мають менший ризик потрапити до лікарню.

"Оскільки ми отримуємо все більше заражень у решті світу, може знадобитися більше часу, щоб встановити рівень тяжкості", - пояснив Фаучі.

За його словами, вірус з вищою заразністю, але легшими симптомами - це хороший сценарій. "Гірше буде, якщо він не тільки дуже швидко передається, а й викликає серйозне захворювання. Тоді з'являється нова хвиля заражень, яку не завжди можуть стримати вакцини чи природно набутий імунітет", - сказав Фаучі.

"Я не думаю, що найгірший сценарій справдиться, але ніколи не знаєш напевно", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні заражень омікроном поки що не виявляли.

Штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки. Його головна особливість полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.