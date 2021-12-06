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Штаму омікрон в Україні наразі не виявили

Кількість захворілих на COVID-19 у країні знижується п’ятий тиждень поспіль.

Штаму омікрон в Україні наразі не виявили
Фото: facebook.com/IMBGNASU

Штаму коронавірусу омікрон станом на 6 грудня на території України не виявлено.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує пресслужба уряду.

Також під час наради наголошувалося, що в Україні п’ятий тиждень поспіль знижується кількість захворілих на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій - на 13%.

"Навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. При цьому пацієнти, яким призначена киснева терапія, займають 33% всіх ковідних ліжок", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі назвав обнадійливими попередні звіти про омікрон-штам коронавірусу SARS-CoV-2, оскільки він поки що виглядає менш небезпечним, ніж дельта.

Штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки. Його головна особливість полягає в незвичано великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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