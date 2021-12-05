У МОЗ нагадали нові карантинні правила, що діятимуть з 6 грудня

На “жовтому” рівні працюватимуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу

З понеділка, 6 грудня починають діяти нові карантинні правила, нагадали у Міністерстві охорони здоров’я України.

Відповідно до змін, на “жовтому” рівні зможуть працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

“Наголошуємо, раніше заклади мали можливість обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень жовтого рівня або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм”, – йдеться у повідомленні.

З 6 грудня така опції не передбачені: всі заклади мають перевіряти наявність "ковідних" документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Якщо на жовтому рівні епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини (жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063-О), на червоному – лише документ про отримання повного курсу вакцинації (зелений COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).

Негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.

З 6 грудня термін дії жовтого COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не буде валідним.

Зазначимо, станом на 5 грудня в Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебуває чотири регіони: Кіровоградська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області. “Помаранчевими” є Закарпаття і Полтавщина. Решта областей є "червоними".