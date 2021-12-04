Станом на суботу, 4 грудня в Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебуває чотири регіони.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
Це Кіровоградська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.
“Помаранчевими” є Закарпаття і Полтавщина.
Решта областей – “червоні”: Київ та Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
Нагадаємо, 6 грудня зміняться правила карантину в "жовтій" зоні: для відвідування громадських закладів треба буде мати хоча б одне щеплення.