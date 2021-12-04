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В Україні у “жовтій” карантинній зоні перебуває чотири області

“помаранчевими” є два регіони

Станом на суботу, 4 грудня в Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебуває чотири регіони.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Це Кіровоградська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.

“Помаранчевими” є Закарпаття і Полтавщина.

Решта областей – “червоні”: Київ та Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Нагадаємо, 6 грудня зміняться правила карантину в "жовтій" зоні: для відвідування громадських закладів треба буде мати хоча б одне щеплення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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