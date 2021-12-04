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За добу в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків ковіду

Летальних випадків – 436.

За добу в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За п’ятницю, 3 грудня в Україні зафіксували 13 206 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1196 дітей та 200 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Летальних випадків – 436.

За минулу добу госпіталізовано 2 764 особи, одужало – 22 765.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1588;

Вінницька область – 530;

Волинська область – 561;

Дніпропетровська область – 770;

Донецька область – 816;

Житомирська область – 454;

Закарпатська область – 301;

Запорізька область – 499;

Івано-Франківська область – 331;

Київська область – 671;

Кіровоградська область – 187;

Луганська область – 177;

Львівська область – 739;

Миколаївська область – 446;

Одеська область – 848;

Полтавська область – 924;

Рівненська область – 489;

Сумська область – 295;

Тернопільська область – 249;

Харківська область – 408;

Херсонська область – 107;

Хмельницька область – 493;

Черкаська область – 730;

Чернівецька область – 207;

Чернігівська область – 386.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 490 855 осіб, одужало – 3 041 385, летальних випадків – 88 002 і проведено 16 051 772 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 2 грудня, в Україні підтвердили 13 777 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 1 279 дітей та 222 медпрацівників. 509 пацієнтів з коронавірусом померли.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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