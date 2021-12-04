За добу в Україні зафіксували понад 13 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 3 грудня в Україні зафіксували 13 206 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1196 дітей та 200 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Летальних випадків – 436.
За минулу добу госпіталізовано 2 764 особи, одужало – 22 765.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1588;
Вінницька область – 530;
Волинська область – 561;
Дніпропетровська область – 770;
Донецька область – 816;
Житомирська область – 454;
Закарпатська область – 301;
Запорізька область – 499;
Івано-Франківська область – 331;
Київська область – 671;
Кіровоградська область – 187;
Луганська область – 177;
Львівська область – 739;
Миколаївська область – 446;
Одеська область – 848;
Полтавська область – 924;
Рівненська область – 489;
Сумська область – 295;
Тернопільська область – 249;
Харківська область – 408;
Херсонська область – 107;
Хмельницька область – 493;
Черкаська область – 730;
Чернівецька область – 207;
Чернігівська область – 386.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 490 855 осіб, одужало – 3 041 385, летальних випадків – 88 002 і проведено 16 051 772 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у четвер, 2 грудня, в Україні підтвердили 13 777 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 1 279 дітей та 222 медпрацівників. 509 пацієнтів з коронавірусом померли.