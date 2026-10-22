Не скористався подарунком. Як «Шахтар» втратив нічию в Мілані

Чого не вистачило «Шахтарю» для нічиєї, хто зі складу приємно вразив і як бути далі — в огляді матчу на LB.ua .

Героєм матчу став добре відомий українському вболівальнику Генріх Мхітарян . Уже як зірка минулого він вийшов на заміну на 75-й хвилині й за дві хвилини одним пасом вирішив підсумок зустрічі. Ось нам і наочне нагадування, легіонерів якого рівня український чемпіонат міг собі дозволити ще 15 років тому в Донецьку, Києві й інших містах. Зараз гравців такого класу не має ніхто, навіть «Шахтар», а деякі його позиції критично потребують підсилення. Попри це, гірники видали матч, «за який не соромно».

З огляду на статус гостей підопічним Арди Турана треба було витримати стартовий тиск, а потім уже будувати свою гру. З цим завданням «Шахтар» упорався, але коли фортуна усміхнулася й після вилучення захисника італійців з'явився реальний шанс забрати очко, гірники не скористалися ним. Ба більше, втратили концентрацію і пропустили.

Міланський «Інтер», який приймав «Шахтар» у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, підходив до матчу особливо мотивованим, адже стартував у цьогорічному розіграші з двох поразок — від «Реала» (1:2) і «Брюгге» (3:4). Натомість гірники мали в активі чотири очки, тому були у вигіднішому становищі. Інша річ, що італійські клуби упродовж років є чи не найскладнішими суперниками для українців, і «Шахтар», на жаль, не виняток. У семи матчах з «Інтером» до цьогорічного поєдинку гірники жодного разу не перемагали. Цього разу теж ...

Фактор Різника і травма, яка пішла на користь

Арда Туран вирішив не вигадувати велосипед і випустив стандартний для «Шахтаря» склад на матчі Ліги чемпіонів УЄФА. З перших хвилин на полі з'явилося четверо українців: Дмитро Різник у воротах, два центральні захисники Валерій Бондар і Микола Матвієнко з Олегом Очеретьком у центрі поля.

Фото: shakhtar.com Футболісти «Шахтаря» перед матчем

Попереду були бразильці, венесуелець Глейкер Мендоса ліворуч у нападі. Ці гравці мали пробратися крізь терни не безгрішного цього сезону захисту міланського «Інтера». Італійці розпочали матч класичною для себе схемою 3-5-2, коли футболісти концентруються в центрі поля. Тож саме там відбувалися основні баталії, які й визначили результат матчу.

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«Інтер», попри всі негаразди, зараз є командою найвищого рівня, в складі якої виступає чимало якісних гравців. Тому й не дивно, що італійці спробували забити швидкий гол. Інша річ, що проблеми гірників, які тінню тягнуться за ними від матчу до матчу, нікуди не зникли. Захист українців не витримує натиску, тож у Дмитра Різника постійно є робота. Не виняток і матч у Мілані. Цікаво також, що небезпечні моменти біля воріт гірників на перших хвилинах виникали саме внаслідок індивідуальних помилок. Спочатку Олег Очеретько не зміг віддати найпростіший пас, після чого Маркус Тюрам пробив у дальній кут воріт «Шахтаря» — Різник зміг дотягнутися до м'яча. Потім футболісти української команди необачно зіграли в центрі поля, і за мить удачу випробував Хакан Чалханоглу. М'яч після його удару просвистів поряд зі стійкою.

Фото: shakhtar.com Педріньйо тягне м'яч

Були й менш небезпечні моменти. Здавалося, що «Шахтарю» не вистачає гравців захисного плану в центрі поля, де ситуативно на трьох наших футболістів — п'ятеро гравців «Інтера». Ситуація змінилася, коли один з лідерів «Шахтаря» Педріньйо отримав ушкодження й мусив покинути поле на 32-й хвилині. Його замінив Єгор Назарина, який у парі з Олегом Очеретьком зміг перекусити гру «Інтера» в центрі поля.

Паралельно гірники створювали моменти. Бондар виграв верхову боротьбу і пробив головою після кутового в площину воріт «Інтера», але голкіпер Хосеп Мартінес довів, що теж не випадково грає в італійській команді. Градус гри зростав, «Шахтар» набирав обертів, тому було відчуття, що гол не за горами. Завдячувати цим слід окремим футболістам української команди.

Як бразильці продавали себе, а «Шахтар» і радий

Не повторюватимемо, що бразильські гравці приїжджають у «Шахтар» здебільшого для подальшого трансферу в найкращі європейські чемпіонати. Тож особливо викладаються в матчах Ліги чемпіонів, адже кращої вітрини не придумаєш. Це точно розумів Вінісіус Тобіас. Бразильський правий захисник видав проти «Інтера» матч життя.

Фото: shakhtar.com Вінісіус Тобіас віддає пас

Він встигав у нападі, брав на себе ініціативу й бив по воротах. Водночас встигав позаду, нівелюючи спроби футболістів «Інтера» прорватися правим флангом. Йому 22 роки, він уже має досвід виступів за мадридський «Реал», хай навіть за дубль, тому прогрес цього гравця не дивує. І, ніде правди діти, радує, бо позиція правого захисника в «Шахтарі» сакральна. Даріо Срна не дасть збрехати. Мабуть, з часів хорвата Вінісіус перший, хто настільки впевнено грає там.

В актив матч проти «Інтера» може записати й Аліссон. Правий вінгер полоскотав нерви Федеріко Дімарко й стабільно протягував м'яч флангом. Не боявся бразилець і комбінаційної гри, постійно шукав партнерів, щоб розпочати чергову комбінацію. Мабуть, якби суперниками були не футболісти захисного «Інтера», Аліссон таки підібрав би ключик до їхніх володінь.

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Фото: shakhtar.com Аліссон падає в боротьбі за м'яч

У такому стилі, коли Очеретько з Назариною гарцювали позаду, а бразильці розтягували захист попереду, «Шахтар» дограв до 68-ї хвилини. Отут мав би статися перелам гри, і він був. Хоч його підсумок українським уболівальникам не сподобався.

На 68-й хвилині центральний захисник «Інтера» Алессандро Бастоні під час розіграшу стандарту вдарив по обличчю Олега Очеретька. Головний арбітр Харм Осмерс спочатку не помітив цього епізоду, але після підказки помічників виписав італійцю другу жовту картку. Як наслідок, «Шахтар» догравав у більшості й намагався вирвати перемогу. Та забракло досвіду й сил.

Фото: shakhtar.com Олег Очеретько

Змучені захисники гірників банально не встигали за форвардами «Інтера», тож міланцям треба було просто створити момент. Зробив це покликаний з лави запасних Генріх Мхітарян. Футболіст, в активі якого понад 100 матчів за «Шахтар», отримав м'яч у центрі поля й лівою неробочою ногою віддав елегантний пас на Карлоса Аугусто. Той на 77-й хвилині прийняв м'яч грудьми й прошив Дмитра Різника ударом між ніг — 1:0.

Фото: shakhtar.com Мхітарян (по центру) проводить м'яч поглядом

За мить вірменин запропонував себе під час контратаки міланців і міг робити рахунок 2:0, але не влучив. Усе ж Генріху не 22 роки, як під час гри в «Шахтарі», а 37.

Отже, міланці в меншості втримали мінімальну перевагу й здобули свої перші очки в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Гірники ж можуть записати цей поєдинок собі в актив, хоч висновки потрібно зробити. Їхній календар далі буде лише складнішим.

Домашнє завдання «Шахтаря»

Гра проти «Інтера» показала, що гірникам під силу грати якщо не на рівних, то близько до цього з командами такого ґатунку. Цифри це лише підтверджують («Інтер» — «Шахтар»): володіння м'ячем — 42:58, удари — 13:12, удари в площину воріт — 5:4, кутові — 5:4. Залишилося набратися досвіду, щоб користуватися подарунками долі, а не приймати їх з тремтячими ногами.

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Фото: shakhtar.com Матвієнко і Назарина

Проблеми в захисті нікуди не зникнуть, тож варто пам'ятати про варіант двох центральних півзахисників з українським паспортом. Мілан показав, що він робочий: щойно Назарина вийшов замість Педріньйо, «Шахтар» перестав програвати центр поля — і саме з цього моменту почалися моменти біля воріт Мартінеса. Ця зв'язка може стати в нагоді в матчах проти «Реала» й «Лейпцига». Ну і, звісно, сподіватимемося, що Педріньйо швидко відновиться, бо в наступних матчах, коли гірники зможуть не лише відштовхуватися від дій суперника, а й нав'язувати свою гру, він знадобиться.

Поки ж констатуємо, що в активі української команди чотири очки в трьох матчах ЛЧ. Це дозволяє їй посідати 17-те місце в турнірній таблиці основного етапу.

Фото: shakhtar.com Арда Туран

Наступний матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів відбудеться 3 листопада. Суперник — лісабонський «Спортінг». Поєдинок розпочнеться о 19:45 за Києвом.