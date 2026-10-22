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"Шахтар" програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів, пропустивши в більшості

Прикрий підсумок матчу, де можна було сподіватися на нічию.

"Шахтар" програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів, пропустивши в більшості
Інтер - Шахтар 1:0
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" не зміг привезти очки з Мілана, поступившись у третьому турі основного раунду Ліги чемпіонів тамтешньому "Інтеру".

Італійський гранд загалом не володів особливою перевагою над українським чемпіоном. Команди за 90 хвилин завдали майже рівну кількість ударів, а голкіпери по чотири рази рятували свої ворота.

На 68-ій хвилині доля, здавалося, дала шанс підопічним Арди Турана досягти навіть більшого, ніж просто суха нічия. Бастоні був вилучений за другу жовту картку. Але "Шахтар" не просто не реалізував більшість, а пропустив. Злим генієм став колишній гравець донеччан Генріх Мхітарян, який видав пас-цукерку на Карлоса Августо, той проштовхнув м'яч повз Дмитра Різника.

0:1 у підсумку, перша поразка "Шахтаря" у цьогорічній Лізі чемпіонів, про яку потрібно якомога швидше забути. Наступний суперник "гірників" на євроарені - лісабонський "Спортінг".

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