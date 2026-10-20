Чоловіча збірна України з волейболу зіграє на ЧС-2027

Чоловіча збірна України з волейболу зіграє на чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в Польщі.
Список команд опублікували на сайті Міжнародної федерації волейболу, передає LB.ua.
Загалом за кубок першості світу поборються 32 команди.
Збірна Польщі отримала місце на турнірі як господарка змагань, Італія – як чинний дворазовий чемпіон турніру. 15 збірних отримали путівки на ЧС через континентальний відбір. Азію представлятимуть Японія, Іран і Південна Корея, Африку — Туніс, Камерун і Алжир, Європу – Франція, Фінляндія та Словенія, Південну Америку — Бразилія, Аргентина та Чилі, регіон Північної, Центральної Америки та Карибського басейну – США, Канада й Куба.
Інші 15 команд, серед яких Україна, поїдуть на турнір як збірні з найвищим рейтингом: Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Єгипет, Естонія, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Пуерто-Рико, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна та Чехія.
Чемпіонат світу-2027 з волейболу відбудеться у Польщі з 10 по 26 вересня. Поляки втретє в історії стануть господарями турніру.
Ігри пройдуть на «Ерго Арена» в Гданську, «Сподек» у Катовіце, «Атлас Арена» в Лодзі та «Уранія Голл» в Ольштині. Півфінали й матчі за медалі відбудуться на «Таурон Арені» в Кракові.
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Нагадаємо, лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький оцінив шанси збірної України вийти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.