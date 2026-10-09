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Плотницький про боротьбу за олімпійські ліцензії: «До кінця Ліги націй 2028 року нікому з нас не можна поламатися»

Чоловіча збірна України з волейболу ніколи не брала участі в Олімпійських іграх.

Плотницький про боротьбу за олімпійські ліцензії: «До кінця Ліги націй 2028 року нікому з нас не можна поламатися»
Олег Плотницький (по центру) під час одного з матчів
Фото: cev.eu

Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький переконаний, що в національної команди є шанси потрапити на Олімпійські ігри-2028 року в Лося-Анджелесі.

Про це він сказав в інтерв'ю на LB.ua.

«Усім потрібно чітко усвідомити, що до кінця Ліги націй 2028 року нікому з нас не можна поламатися! Впродовж сезону можна, але в кінці сезону і влітку — категорично ні! Тобто в нас ще сезон 2026/2027 і 2027/2028. Два роки усі ми маємо спати тільки так, як зручно, нові пози не вигадувати, нове пиво не пробувати, їсти лише те, що їли 30 років. Ніяких стрибків із парашутом, з картингом поки що зав’язати. Я серйозно зараз! Такий професійний спорт. Ми вже спіткнулися на чемпіонаті Європи, ще раз — і дупа. Можемо вирішити питання з виходом на Олімпійські ігри наступного року, щоб далі спокійно готуватися, а можемо залишити відкритим до останнього. Ну, одне з двох точно зробимо», – розповів волейболіст.

Він також висловив сподівання, що в період до Олімпійських ігор низка українських волейболістів зможе спрогресувати. 

«Є молоді хлопці. Сподіваюся, що їх викличуть у збірну наступного року, що за цей рік вони наберуться практики, виграватимуть і програватимуть, пограють за кордоном у сильних чемпіонатах. Усе буде добре, якщо будемо пахати», – підсумував Плотницький.

Нагадаємо, збірна України з волейболу поступилася Румунії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи й завершила виступи на турнірі.

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