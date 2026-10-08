Плотницький про свою подачу: «Не можу сказати, що досяг досконалості, ні. Є ще, що підкрутити»

Український волейболіст Олег Плотницький поділився секретом своєї подачі в інтерв’ю LB.ua.

За словами догравальника збірної України, на якість його подачі вплинуло декілька тренерів упродовж кар’єри.

«Я не можу сказати, що працюю над подачею більше за інших. Думаю, що мені трішки пощастило, тому що впродовж кар’єри у мене було декілька гарних тренерів. Кожен із них вносив якісь корективи в мою подачу, покращував окремі аспекти, підказував. У підсумку я навчився добре подавати. Анджело, тренер у Перуджі, мені інколи навіть нічого про подачу не говорить. Це означає, що все так, як треба. Навіть більше, зараз дійшло до того, що я можу не лише свою подачу аналізувати, а вже дивитися й передбачати, як подасть інший волейболіст — в 7 з 10 випадків розумію, чи подасть взагалі й куди. Однак не можу сказати, що досяг досконалості в подачі, ні. Є ще, що підкрутити, і я знаю що саме», – сказав Плотницький.

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Водночас він наголосив, що на саміті лише подачі зациклюватися під час матчу не варто, адже це може зіпсувати якість гри загалом.

«Окремо — це подавати, коли від цього залежить результат матчу: програв або продовжуєш боротьбу, чи навпаки. Для себе зрозумів, що мені не можна обирати другий варіант подачі, який приходить у голову. Взагалі треба слухати себе, бо інколи здається, що зараз ти ще п’ять силових подаси, а потім починаєш аналізувати і розумієш, що краще зробити по-іншому. Це теж допомогає діяти стабільніше. Не перший рік у цій справі. Не потрібно також зациклюватися. У мене були моменти, що я просто чудово грав: і в атаці встигав, і на прийомі, і в захисті м’ячі діставав, і позитивний блок був, а подача не йшла. Потім усе пішло шкереберть, рівень гри знизився, почав помилятися. Тренер підійшов і каже: «Слухай, ну в нас ще п’ятеро хлопців подають». Розумієте, партнери по команді теж подають, тому не потрібно опускати руки, якщо не виходить. Гра складається не лише з цього», – пояснив волейболіст.

Олег також розповів, що розуміє, якою буде його подача ще в момент підкидання м’яча в повітря.

«Тільки я відпущу м'яч — уже знаю, як буде. Звісно, деколи буває, що ти встигаєш виправитися, якщо підкинув м’яч погано, допрацювати ногами в кінцівці, але це дуже рідко буває. Ви уявляєте, скільки ми разів картинку цю бачили, так? Скільки разів Ярослава біжить до планки, відпрацьовує техніку? Наскільки я знаю, на тренуваннях вони деколи працюють саме над тим, щоб під правильним кутом підбігти до планки. Так і ми інколи просто підкидаємо м’яч, щоб відпустити його в найвищій точці, щоб він стабільно летів… Там вистачає нюансів», – підсумував він.

Нагадаємо, збірна України з волейболу поступилася команді Румунії (0:3) і завершила виступи на чемпіонаті Європи на стадії 1/8 фіналу змагань.