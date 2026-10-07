Плотницький про виступи за збірну України: «Це зовсім інший тиск, інша відповідальність»

Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький заявив, що гра за національну команду викликає в нього особливі відчуття, хоча «думав, що занадто холодний для таких емоцій у волейболі».

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Це зовсім інший тиск, інша відповідальність. Пам’ятаю свої відчуття перед матчем із Бразилією (перший матч Плотницького після повернення в збірну, — Ред.). Мені здається, що пітніти я почав ще за день до гри. Якщо колись будуть знімати документальний фільм про збірну, то я попрошу, щоб зняли мій стан перед важкими іграми. Я кажу про матчі, в яких ми не фаворити. Не хочу впадати в пафос, але є матчі, перед якими розумію, що багато залежатиме від мене. Не стільки від гри, як від настрою або виразу обличчя», – пояснив Плотницький.

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Олег також розповів, що подібні емоції відчувають і інші волейболісти збірної України.

«Хочеться, щоб уболівальники побачили, що в нас там відбувається. Якщо чесно, я вже думав, що занадто холодний для таких емоцій у волейболі, але матчі за збірну вивільняють новий спектр, з’являється мандражик. Перед бразильцями, на чемпіонаті Європи інколи було прямо страшненько. Ці емоції не лише в мене, а й в інших пацанів теж», – наголосив він.

Волейболіст також поділився, що відчуває, коли йому пишуть військові.

«Розумієш, що є можливість подарувати нашим людям емоції. Очевидно, під час війни вони цього більше потребують. Є відповідальність за свою гру, за гру команди, яка представляє Україну на міжнародній арені. А коли військові пишуть… Ну, якщо чесно, я досі інколи не знаю, що їм відповідати. Ясно, що «бережіть себе», «дякую за захист», але повною мірою напевно й не опишеш свої відчуття, коли таке відбувається.. Вони дивляться наші матчі з бліндажів, знаходять на це час. А ми ж просто робимо те, що повинні робити…», – підсумував Олег.

Нагадаємо, Олег Плотницький оцінив виступ збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи 2026 року.