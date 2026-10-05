Збірна України з футболу грає з командою Угорщини в четвертому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

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21:35. Збірна України гратиме в синьому комплекті форми!

21:25. 20 хвилин до старту матчу! Максимальна готовність!

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21:20. Перед матчем відбулася зустріч президентів Української і Угорської футбольних асоціацій. У ході розмови президент УАФ Андрій Шевченко обмінявся з візаві подарунками.

21:00. Хвилинка історичної експертизи! Загалом збірні України і Угорщини грали тричі. В активі українців одна перемога (в матчі Ліги націй УЄФА), ще двічі перемогли угорці.

Цікаво, що саме проти Угорщини збірна України з футболу зіграла свій перший офіційний матч після відновлення незалежності. Цікаво, що та гра завершилася перемогою угорців (1:3).

20:58. Стартова одинадцятка збірної Угорщини на матч: Тот – Нагі, Ксінгер, Орбан, Осват – Віталіс, Шофер – Тот, Собослаї (К), Лукаш – Тот.

20:55. До вашої уваги стартовий склад збірної України на гру: Трубін – Крупський, Забарний, Михавко, Краснопір – Очеретько, Назарина, Циганков (К) – Велетень, Краснопір, Пономаренко.

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20:52: Збірна України вже грала з Угорщиною в рамках Ліги націй УЄФА! Тоді, 25 вересня, синьо-жовті перемогли з мінімальним рахунком – 0:1. Матч видався багатим на жорсткі зіткнення, тож атмосфера була бойовою. Сьогодні треба зіграти щонайменше так само емоційно!

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20:50. Уболівальники збірної України з футболу провели команду як треба! З такою підтримкою наші повинні перемогти!

20:45. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами стежитимемо за найцікавішим з матчу Україна – Угорщина в рамках четвертого туру групового етапу в групі 2В Ліги націй УЄФА!

5 жовтня 2026 року. Трнава, стадіон імені Антона Малатинського. Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +23С.

Ласкаво просимо на матч четвертого туру Ліги націй УЄФА в групі 2В між Україною і Угорщиною.

Стартові склади:

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Україна: Трубін, Крупський, Забарний, Михавко, Краснопір, Очеретько, Назарина, Циганков (К), Велетень, Краснопір, Пономаренко.

Головний тренер – Андреа Мальдера (Італія).

Угорщина: Тот – Нагі, Ксінгер, Орбан, Осват – Віталіс, Шофер – Тот, Собослаї (К), Лукаш – Тот.

Головний тренер – Марко Россі (Італія).

Арбітр – Ігор Паяц (Хорватія).