Україна та Грузія не виявили сильнішого у матчі Ліги націй

Збірна України з футболу зіграла внічию з Грузією у другому турі групового етапу Ліги націй в дивізіоні B.

Головний тренер команди Андреа Мальдера вдався до масштабної ротації: порівняно зі стартовим складом на матч з Угорщиною три дні тому, коуч зробив 10 змін.

Гострішими були господарі поля у Тбілісі: у першому таймі Анатолій Трубін врятував після удару Чакветадзе, по перерві вдало діяв в епізоді зі спробою Кварацхелії з гострого кута.

Україна за матч спромоглася на два удари в площину воріт суперника, але без особливої загрози. Тож підсумком гри стали закономірні нулі на табло.

Цікаво, що це вже четвертий випадок в історії протистоянь з грузинами, коли наша збірна не може виграти у виїзному матчі. Але загалом ми ніколи не поступались Сакартвело.

В іншому матчі групи Північна Ірландія та Угорщина теж завершили зустріч 0:0. Тож після другого туру підопічні Мальдери ділять перше місце з айрішами.