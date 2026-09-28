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Україна та Грузія не виявили сильнішого у матчі Ліги націй

Четверта нічия у Тбілісі для української головної команди.

Україна та Грузія не виявили сильнішого у матчі Ліги націй
Грузія - Україна 0:0
Фото: УАФ

Збірна України з футболу зіграла внічию з Грузією у другому турі групового етапу Ліги націй в дивізіоні B.

Головний тренер команди Андреа Мальдера вдався до масштабної ротації: порівняно зі стартовим складом на матч з Угорщиною три дні тому, коуч зробив 10 змін.

Гострішими були господарі поля у Тбілісі: у першому таймі Анатолій Трубін врятував після удару Чакветадзе, по перерві вдало діяв в епізоді зі спробою Кварацхелії з гострого кута.

Україна за матч спромоглася на два удари в площину воріт суперника, але без особливої загрози. Тож підсумком гри стали закономірні нулі на табло.

Цікаво, що це вже четвертий випадок в історії протистоянь з грузинами, коли наша збірна не може виграти у виїзному матчі. Але загалом ми ніколи не поступались Сакартвело. 

В іншому матчі групи Північна Ірландія та Угорщина теж завершили зустріч 0:0. Тож після другого туру підопічні Мальдери ділять перше місце з айрішами.

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