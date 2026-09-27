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Росіяни пошкодили стадіон "Металіст" у Харкові

Цей стадіон не приймає офіційних футбольних матчів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Росіяни пошкодили стадіон "Металіст" у Харкові
Наслідки удару
Фото: Харківська ОВА

Унаслідок чергової дронової атаки росіян у Харкові постраждав стадіон "Металіст".

Про це повідомила Харківська ОВА.

На опублікованому фото видно, що пошкоджено фасад арени. Попередньо удар був завданий FPV-дроном.

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Інформація про постраждалих людей не надходила.

Стадіон "Металіст" не приймає офіційних футбольних матчів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Домашні матчі проводяться на різних аренах в Україні, залежно від турніру та домовленостей. Так, 27 вересня "Металіст" проводитиме домашній поєдинок в Ужгороді, де зустрінеться з Черніговом.

Раніше в серпні під ударом опинилась арена "Чорноморець" в Одесі. Тоді був пошкоджений дах, скління та трибуни.

Від 24 лютого 2022 року росіяни пошкодили або зруйнували 88 стадіонів в Україні. З них 14 були знищені повністю. Стадіон "Донбас Арена" в окупованому Донецьку, який входив до топ-20 кращих стадіонів світу, не функціонує - у ньому пошкоджено фасад, а поле - заросло травою. Останній офіційний матч "Шахтаря" там відбувся ще у травні 2014 року. 

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